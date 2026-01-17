「新時代の幕開けを感じます」といった声も…自民党の片山さつき財務大臣がＸを更新。女性首相と大臣の?女性リーダーショット?がSNS上で話題となっている。片山財務相がＸで「高市総理のご厚意で、私と小野田大臣も伊メローニ首相にご紹介頂きました。『財務大臣です。重要鉱物G7蔵相会合でジョルジエッティ伊財務相と、良い議論が出来ました』と申し上げたら『財務相から聞いてます。素晴らしい成果だった。私と高市総理同様