1月17日未明、燕市内の商業施設でスナック菓子2個（販売価格合計308円）を盗んだ疑いで、地方公務員の男が現行犯逮捕されました。窃盗（万引き）の疑いで現行犯逮捕されたのは、新潟市西蒲区西長島の地方公務員の男（37）です。男は1月17日午前0時過ぎ、燕市内の商業施設で、スナック菓子2個（販売価格合計308円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、商業施設の利用者からの「駐車場をウロウロしている人がいる」と