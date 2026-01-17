◇NTTラグビーリーグワン1部第5節神戸67―21BR東京（2026年1月17日兵庫・神戸ユニバー）神戸はホームでBR東京を67―21で下して4連勝を飾った。48時間前のメンバー発表から変更があり、FBで先発予定だった松永貫汰が外れ、メンバーに入っていなかったFB伊藤大祐がスタメンに名を連ねた。桐蔭学園高、早大出身で2季目の伊藤は公式戦初先発となった。アタックでは積極的にライン参加し、前半27分には突破からのオフロード