昨季限りで広島を退団した田中広輔内野手が１７日、現役引退を発表した。マツダ内で取材に応じて明かした。「ＮＰＢ以外でプレーすることは考えていなかった」と、昨年内を区切りに決断した。「１２年間ありがとうございました」と、吹っ切れたような表情で現役生活にピリオドを打った。１６〜１８年にリードオフマンとしてリーグ３連覇を支え、１５〜１９年にかけて歴代６位の６３５試合連続フルイニング出場した。多くの喜び