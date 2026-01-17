プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん(28）が16日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。18年平昌五輪で銀メダルを獲得した翌日の驚きの行動を明かされる場面があった。宇野さんは大のゲーム好き。選手時代の遠征中の空き時間にもゲームばかりしていたという。大会期間中は試合会場で短時間の練習となるため「ゲームがたくさんできるんですよ。めっちゃできるんですよ」と声を弾ませ、「本当に。誰も僕を見習