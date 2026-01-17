アメリカのトランプ大統領は16日、イランが反体制デモの参加者の処刑を中止したとして、「敬意を表する」と述べました。トランプ大統領「イランは800人以上の処刑を中止した。800人以上を処刑する予定だったが、中止したという事実に敬意を表する」トランプ大統領は16日、イランが反体制デモの参加者の処刑を中止したことに「敬意を表する」と述べ、軍事行動も辞さないとしてきた態度を軟化させました。また、「アラブ諸国やイスラ