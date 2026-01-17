【ホノルル（米ハワイ州）共同】米男子ゴルフの今季開幕戦、ソニー・オープンは16日、ハワイ州ホノルルのワイアラエCC（パー70）で第2ラウンドが行われ、17位で出た金谷拓実が1イーグル、3バーディー、1ボギーで2日連続の66で回り、通算8アンダー、132でトップと1打差の6位に浮上した。昨年の日本ツアー賞金王の金子駆大は67で回り、68の米沢蓮、69の平田憲聖とともに通算4アンダーで28位につけた。2022年大会覇者の松山英樹は