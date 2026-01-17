アメリカ中西部ミネソタ州で、移民当局の取り締まりに対する住民の抗議活動が続く中、司法省はミネソタ州のウォルツ知事らに召喚状を出す方針だと現地メディアが報じました。ワシントン・ポストによりますと、16日、司法省はミネソタ州のウォルツ知事とミネアポリスのフレイ市長に対し、移民当局の職務妨害に関する捜査の一環として、召喚状を出す方針です。ミネアポリスでは7日、車を運転していたアメリカ人女性を移民当局が射殺