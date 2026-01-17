元巨人でレッドソックス・上原浩治氏が１７日、インスタグラムを更新。現役時代はライバルだった元阪神監督、金本知憲氏との２ショットを投稿した。２人はハワイで行われた名球会総会に出席。上原氏は「滅多に会うことがないし、とにかく緊張したなぁ〜憧れの選手の１人です！金本知憲さん！」とつづった。総会ではさまざまなレジェンドと２ショットを撮影し、ＳＮＳで紹介している上原氏。金本氏との２ショットについて、「