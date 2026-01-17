ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が1月15日（木）に配信された。番組中盤、井口が若手タレントと共演する際の“スタンス”について語っている。アイドルグループ・FRUITS ZIPPERなど、親子ほど年の離れた10代〜20代のタレントと共演する機会も多い井口。「若い子と距離を詰める必要はない」ときっぱり語り、無理に仲良くなろうとするのではなく、「自分