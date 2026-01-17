（台北中央社）台米間の貿易交渉が合意に達したのを受け、中国側は16日、断固として反対する立場を示した。これに対し外交部（外務省）は同日、「中国に口を挟む権利はなく、他国の主権行為に干渉する権利もない」とするコメントを発表した。中国外交部の郭嘉昆報道官は定例会見で、中国は国交締結国が台湾と主権的意味合いや政府的性質を持ついかなる協定を結ぶことにも断固として反対するとし、米国に対し「一つの中国原則」と米