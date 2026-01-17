ヒューストン・ロケッツ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年1月17日（土）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 110 - 105 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ミネソタ・ティンバーウルブズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブ