大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、現地１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝でヨルダンと対戦。PK戦にもつれ込む死闘を制して、準決勝に進出した。30分に今大会初失点となる先制点を奪われた日本は50分、後半頭から投入された古谷柊介の３戦連発弾で追いついたものの、勝ち越し点を奪えず。それでも、相手GKの信じがたい“ポカ”にも助けられ、PK戦に４−２で勝利を収めた。グループステー