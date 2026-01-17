2025年いっぱいでコールドスリープ（活動休止）に入ることを表明したPerfumeのかしゆかこと、樫野有香（37）が17日、自身のインスタグラムを更新し、和服姿を投稿した。今月2日、あ〜ちゃん、のっちともに3つのスーツケースに手を添えた写真を同時に投稿。「行く先は自由So, where do we go now?」とつづって以来の投稿。「2026初釜Hatsugama」と記し、「お着物は数年前に買った千總さんのものを。お茶会中は写真撮る