シドニー五輪女子マラソン金メダリストの高橋尚子さんが17日、建て替えが進むパロマ瑞穂スタジアム（名古屋市瑞穂区）を視察した。工事は3月末に終了予定で、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会のメイン会場として使用される。高橋さんは「世界に羽ばたいていく選手を応援しながら、多くの人にスポーツを楽しんでほしい」と期待した。岐阜県出身の高橋さんはスポーツを通じた地域活性化に取り組む一般社団法人「名古屋スポーツコ