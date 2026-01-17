約５０万人が受験する大学入学共通テストが１７日、始まった。今回は「文系志向」が目立ち、女子の志願先は多様化している。問題の難化が予測される中、受験生たちは「全力を出し切る」と意気込み、試験会場へと向かった。就活に有利？大手予備校の河合塾が昨年１０月に実施した模擬試験で約２３万人のデータを分析したところ、文系の志望者は前年比１０２％と増え、理系は９８％と減った。国公立大の学部別の志望動向をみる