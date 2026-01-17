プロボクシング大橋ジムは17日、3月10日に東京・後楽園ホールで行われる興行「フェニックスバトル151＆ふじのくにPROFESSIONALBOXING8」（全試合FODライブ配信）の対戦カードを発表した。メインイベントのチャンピオンカーニバル・日本スーパーウエルター級タイトルマッチ10回戦では、日本同級王者の神風藍（RK蒲田、10戦5勝1KO3敗2分け）が指名挑戦者の同級1位の左右田泰臣（EBISUK’sBOX、11戦8勝5KO2敗1分け）の挑戦を