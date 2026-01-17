トルコにある大通りで、制御を失った車が停車中の車に衝突する様子がカメラに捉えられた。衝突で止めてあった車も大きくはじき飛ばされ、ぶつかった車もフロント部分が大破。しかし乗っていた人たちは奇跡的に全員無傷だったという。深夜の大通りで起きた衝突事故トルコにある大通りで深夜、撮影されたのは衝突事故の瞬間だ。一体、何が起きたのか。映像を見返すと、画面奥に確認できるのは、こちらに近づいてくるヘッドライトだ。