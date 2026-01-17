プロ野球・西武の黒木優太投手が16日、自身のSNSを更新。恒例となっているドジャース・山本由伸投手と過ごすオフの時間を公開しました。黒木投手と山本投手は、2016年ドラフトでともにオリックスに入団した“同期”。オリックス時代から仲の良さを見せていました。黒木投手は23年オフにトレードで日本ハムへ移籍。その後、プレーの場所を西武に移します。同じく山本投手も24年からドジャースでプレー。チームは離れましたが、オフ