記者団に政界引退を正式表明する菅義偉元首相＝１７日午前８時４５分ごろ、横浜市南区自民党の菅義偉元首相（７７）＝衆院神奈川２区＝は１７日、横浜市内で記者団に対し、「後進に道を譲る」として次期衆院選に出馬せず政治活動から引退する意向を正式表明した。公明党、日本維新の会など与野党に太いパイプを持つ菅氏が政界から離れることは自民や高市早苗内閣への痛手となりそうだ。菅氏は同日朝、後援会幹部や地元の地方議