1月13日、東京・赤坂に現れた小柄な美女と、すっぽりとニット帽を被った男の子。仲良く手を繋ぐ様子は親子そのものだが…その正体は女優・志田未来と、子役・天野優だ。同日、第1話が放送されたドラマ『未来のムスコ』（TBS系）の直前に“電波ジャック”をおこなっていた。「前クールで放送された『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が大ヒットを記録し、その流れを受けた“火曜10時枠”の新作ドラマです。局内の期待値も高く、