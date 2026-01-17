お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（５１）が１６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」での?大失態?を振り返った。この日はゲストに「ザブングル」の加藤歩、「バイきんぐ」の小峠英二、カンニング竹山らが出演。カンニング竹山がＡＢＥＭＡの番組のコメンテーターを務めた際に炎上してしまった話から、ジュニアは「それで言うたら、『ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋』で俺は大事故を起こした」と切り出した