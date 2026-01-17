日本大学危機管理学部教授の西田亮介氏が１７日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では大阪府の吉村洋文知事が大阪都構想実現を争点に出直し選挙に臨むと表明し、辞職したことを取り上げた。政治ジャーナリストの青山和弘氏は「維新と自民の連立合意で副首都構想を実現するというのがあった。これからの国会で成立させる約束だった。そこには大阪都構想が前提になっていたので成立した