東京女子プロレス１７日の横浜ラジアントホール大会でタッグトーナメント「?ふたりはプリンセス?ＭａｘＨｅａｒｔトーナメント」が開幕し、荒井優希（２７）、芦田美歩（２８）組がＨＩＭＡＷＡＲＩ（２８）、鈴木志乃（２７）組に勝って２回戦（２５日、東京・両国ＫＦＣホール）に駒を進めた。同じ京都府出身の芦田と同郷タッグを組んでトーナメントに臨んだ荒井は、ＨＩＭＡＷＡＲＩにショートレンジ式のビッグブーツから