ROOMIE 2026年1月7日掲載の記事より転載 生活の隅々まで、「言われてみれば困っていた」課題を解決してくれる、便利なアイテムを展開する山崎実業。ROOMIEではこれまで多くの山崎実業製品をレビューしてきましたが、今回はそのなかから「小さいけれど、暮らしの悩みを劇的に解消してくれるアイテム」を3つ厳選して紹介します。最後までムダなく使える「歯磨き粉チューブホルダー」