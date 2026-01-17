【モデルプレス＝2026/01/17】元乃木坂46の秋元真夏が1月16日、自身のInstagramを更新。おでこを出したショットを公開し、話題になっている。【写真】32歳元乃木坂「見慣れない」レアなヘアスタイルで印象ガラリ◆秋元真夏、センター分け前髪披露秋元は「おでこ出してみた〜」とつづり、前髪をセンター分けにしたショットを披露。普段の前髪があるスタイルとは違い「見慣れない」ともコメントし、印象がガラリと変わったショットと