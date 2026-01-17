バスケットボール・Ｂリーグ２部（Ｂ２）の神戸ストークスはこのほど、谷直樹が出身地である兵庫・川西市の「かわにしふるさと大使」に就任することを発表した。２月には、母校の川西市立多田中学校で就任式を行い、中学生と交流会を実施する。ポジションはスモールフォワードで３７歳の谷は川西緑台高、甲南大を経て、兵庫ストークス時代の２０１１年から所属。Ｂ２西地区で首位を快走するチームで、「ミスターストークス」の