プロ野球ファーム中地区のハヤテベンチャーズ静岡は１７日、有銘兼久氏（４７）が投手コーチに就任すると発表した。昨季は楽天で二軍投手コーチを務めていた。同氏は沖縄出身。社会人野球の九州三菱自動車から２００１年ドラフト３巡目で近鉄（現オリックス）に入団し、０５年に楽天へ移籍。主に中継ぎで活躍し、０８年にはパ・リーグ最多６６試合に登板した。２０１２年に現役引退するまで、計３０３試合で９勝３４敗６セーブ