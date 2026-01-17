西武・黒木優太投手（31）が17日までに自身のインスタグラムを更新。オリックス同期入団のドジャースの山本由伸投手（27）との釣りショットを公開した。「明けましておめでとうございます！本年度もよろしくお願いします」と書き始めた黒木。「今年も岡山へ遊びに行って来ました！」と同期・山本の地元でのツーショットを公開した。「毎年ファーストヒットはMVP君ですが、この釣り大会7年目にして遂にMVP君より早く魚を取れ