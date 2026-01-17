J2藤枝の槙野智章新監督の初陣は、実り多き実戦となった。鹿児島キャンプ2日目の17日、J1福岡と練習試合（45分×3本）を実施。就任後初の対外試合はトータル3―6で敗戦も、2本目以降は前線からの守備が機能し、多くのチャンスをつくった。3本目にはMF金子がPKで新体制“1号”を決めると、明大卒のルーキーFW真鍋が2得点。新監督へのアピールを狙う個人の活躍も光った。槙野新監督は「やり始めて間もないですし結果はさてお