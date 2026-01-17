公明党石川県本部は17日、議員総会を開き、立憲民主党と結成した新党「中道改革連合」で挑む次の衆院選に向け、一致団結を呼びかけました。一方、県知事選については「自主投票」を決めました。公明党県本部・谷内律夫代表「これまでの活動が一切、通用しない。新たな取り組みをしていかなくてはいけない。初陣をしっかりと皆さんと共に戦ってまいりたい」金沢市内で開かれた公明党県本部の議員総会には、党所属の県議や市議などが