【メルボルン（オーストラリア）１７日＝吉松忠弘】２０１９、２１年優勝で世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、実戦形式を含む練習を、約１時間強、しっかりと行った。大会事前会見で「かなりいい状態。調子は上がっている」と話したように、笑顔を見せながら好調なプレーを見せた。今季から完全な新体制で挑む。昨夏から指導を受けるトマシュ・ビクトロフスキ・コーチに、トレーナーとして、錦織圭の専属だったロ