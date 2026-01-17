乃木坂46の筒井あやめ（21）が16日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）に出演。1年間続けていることを明かした。筒井が「1日を終えるための必需品」として紹介したのは日記帳。使用しているものは、同じ日付の欄に3年分の記録を並べて書ける「3年日記」。「去年の今日、こんなことしてたなというのが分かるのでそれが面白くて」と魅力を語った。「去年の1月から始めました」と1年間書き続けているという