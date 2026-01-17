DeNAは17日、昨季まで球団一筋でプレーして退団した三嶋一輝投手（35）が現役を引退すると発表した。2022年に胸椎黄色靱帯骨化症の手術を受け、翌年に復帰を果たした。球団を通じ「先発、中継ぎ、抑え、そして難病も経験した。さまざまなことを学ばせていただき、とても濃く、長かったと感じる13年間でした」などとコメントした。3月14日に横浜スタジアムで行われるソフトバンクとのオープン戦で引退セレモニーを実施する予定