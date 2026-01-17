タレント・指原莉乃（33）プロデュースのアイドルグループ「＝LOVE」の野口衣織（25）が17日放送のフジテレビ「最強LINEグループ旅」（土曜前10・25）にVTR出演した。今回は歌手のhitomi、お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓と東京・蒲田で町中華巡り。途中からはhitomiと鈴木と別れ、1人で別の店舗へ。甘い声でアイドルモード全開で振る舞う野口だったが、「ツッコんでくれる方がいなくて気まずい。キツイ！このキャラ