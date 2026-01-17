バレーボール女子元日本代表の狩野舞子さん（３７）が１８日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフメディアの取材を受けた時のショットを公開し、反響を呼んでいる。さわやかなブルーのトップスに、膝上丈のベージュのショートパンツでメイクも雰囲気一変。コメント欄などでは「このメイク新鮮できゃわ♥」、「あ、誰かと思った」、「素敵です」、「可愛い〜」との声が寄せられていた。