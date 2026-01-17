マイホームや賃貸物件を探す際に「駅からの距離」と「価格」のどちらを優先すべきか悩んだことはありませんか。株式会社NEXERとスミカエ兵庫が行ったアンケート調査で、回答者の85.3%が「駅徒歩10分以内」を理想としながらも、実際には63.3%が価格を重視して「徒歩15分の物件」を選ぶことが明らかになりました。【漫画】駅近爆安の土地を見に行ったら、ゾッとするホラーな展開に不動産屋さんも「買わないほうがいいです」事前