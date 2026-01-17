  特別なルールが引き出した、選手たちの「楽しむ姿」と真剣勝負の融合 1月16日、長崎・ハピネスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」が開幕。オープニングを飾ったのが、「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」だ。U24世代の日本人選手が集結する「RISING STARS」、アジア特別枠選手たちによる「ASIA ALL-STARS」に加え、今年は「B2 SELECTE