¡Ö20Ê¬¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤Æµî¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¥É¥¤¥Ä¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁµÒ¤¬½¸ÃÄÍèÅ¹¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÌÉô¤¬ÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆîÉô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½£¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì?½¸ÃÄÍèµÒ?¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤¬¤³¤Á¤é¡×¤ÈX¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢Ìó50Æ¬¤ÎÍÓ¤Î·²¤ì¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃóÆü¥É¥¤¥ÄÂç»È´Û¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¡Ö20Ê¬¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤Æµî¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¡£¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö#AI¤Ç