1月17日、静岡県伊東市のスーパーマーケットで食料品を万引きしたとして、市内に住む80代の夫婦が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、伊東市富戸に住む84歳と82歳の夫婦です。 警察によりますと、2人は17日午前9時半頃、伊東市玖須美元和田のスーパーマーケットで、パック入りの魚1点（販売価格約700円）を盗んだ疑いが持たれています。 巡回中の警備員が2人の不審