大学入学共通テストが、新潟県内15の会場で始まりました。 県内で最も多い3600人余りが受験する新潟大学では17日朝、試験会場に入る受験生の姿がありました。今年の大学入学共通テストは全国650の会場で実施され、去年より1000人ほど多い、約49万6000人が出願しています。県内の志願者は8837人で、去年より105人増えました。今回からオンラインでの出願に変更されたため、受験票は自分で印刷し、本人確認ができる身分証明書と合