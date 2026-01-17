神戸出身のモデル・Ｎｉｋｉ（２９）が、年始を兵庫・有馬温泉と京都で過ごした。１６日付のＳＮＳで「遅くなりすぎましたが、、笑あけましておめでとうございます！年始は両親と有馬温泉と毎年恒例の京都へお部屋の露天が最高でしたぁ年始はやはり和ですね。」と露天風呂に入っている写真などを公開した。露天風呂でくつろぐ姿は、顔より足の方が大きい驚きの小顔感。ファンからは「めっちゃお綺麗っす」「かわいい