国民民主党の玉木雄一郎代表は、記者からの「中道」の意味に関する質問に対し、「立憲民主党が言う中道と、公明党が言う中道も（国民民主党のものとは）違うのではないかと感じている」と述べた。【映像】玉木代表『中道』は「物事に臨む姿勢を表している」玉木代表は、「私たちが結党時に『改革中道』と言った時の『中道』は、当時の大塚共同代表と一緒に考えた言葉だ」と説明。「これはもともと『道にあたる』という仏教用語