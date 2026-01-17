女優の井桁弘恵（２８）が１７日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」に出演。金髪姿の激変した姿に「すっかり…雰囲気が」とＭＣの有吉弘行らを驚かせた。この日は東京・中野を散歩。有吉と生野陽子アナウンサーが中野の路上で待ち合わせたのはゲストの井桁とお笑いコンビ・なすなかしだった。これまでの黒髪から金髪へと激変した井桁の姿に有吉も「ずいぶん、すっかり…雰囲気が」と驚けば、生野アナも「びっくり！」