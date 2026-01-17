タレント朝日奈央（31）が、16日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜1時3分）にゲスト出演。ハマったドラマを明かした。お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（54）をメインに、朝日、KEY TO LITの岩崎大昇（23）、お笑いコンビ、ニューヨークの嶋佐和也（39）が街ブラトーク。嶋佐が12年住んでいた東京・杉並区高円寺を案内した。朝日は「（控室などで）『最近、あれ見た？』っていう話、結構盛り上がるじゃ