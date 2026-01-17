日本ハムの柴田獅子投手（１９）が１７日、二刀流として“大谷ボディー”を目指す考えを明かした。この日は千葉・鎌ケ谷で今季初のブルペン入り。オフは「ウェートしまくった」と打者中心の筋力トレーニングを中心に行い、「逆に鍛えすぎてて、ピッチャーの動きが、動きにくいっていうところはあるんで、そこの両立が難しいんすよね」と二刀流としての課題を吐露した。プロ１年目の昨季は投手として１軍で４登板を果たしたが、