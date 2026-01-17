俳優の大泉洋（52歳）が、1月16日に公開された日本テレビの公式YouTubeチャンネルの動画に出演。“レジェンドカメラマン”操上和美氏から「大泉さんは表面も素晴らしい。表面も中身も。だからドラマが面白い」と賞賛を受けた。2026年秋放送予定の連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演する大泉洋が、ビジュアル撮影を担当したカメラマン・操上和美氏と対談を実施。操上氏は北海道の富良野出身ということもあり、大泉が「操上さんが