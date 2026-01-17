カマタマーレ讃岐は17日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」におけるキャプテンと副キャプテンを発表した。キャプテンは在籍5年目のGK今村勇介(26)に決定。副キャプテンはMF岩本和希(28)、FW上野輝人(25)、FW村上悠緋(25)が務める。以下、クラブ発表コメント■GK今村勇介まずは、スポンサーの皆様、各自治体の皆様、そしてどんな時も声援を送り続けてくださるファン・サポーターの皆様、今年もよろしく