冬場の柏崎刈羽原発の事故を想定し、放射性物質の飛散状況を確認する訓練がありました。 緊急時モニタリング訓練では、放射性物質で汚染された可能性がある土や水の検査手順を確認します。今回初めて、積雪がある状態で実施されました。16日は防護服を着た職員が雪を採取し、県放射線監視センターに持ち込んで汚染の検査手順などを確認しました。県放射線監視センターの棚橋成一所長は「雪の採取をどう効率的に行い