選挙仕様への「改造」を待つレンタカー＝14日、神奈川県大井町2月の衆院選実施が取り沙汰される中、選挙カーを扱うレンタカー業者に注文が殺到している。神奈川県大井町の「グリーンオート」では、通常国会冒頭での解散見通しが報じられて以降、問い合わせが相次ぎ、1日で50件を超えた日も。新規予約を受けられない状況で、車両整備を急ピッチで進めている。同社は、ワゴン車など約70台を所有。14日は、屋根にお立ち台を設け、